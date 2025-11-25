NHL: Seider mit zwei Vorlagen bei Red-Wings-Niederlage

Eishockey-Nationalspieler Moritz Seider hat auch mit zwei Assists eine Niederlage seiner Detroit Red Wings in der NHL nicht verhindern können. Beim 3:4 bei den heimstarken New Jersey Devils war der Verteidiger an den Treffern von Alex DeBrincat und Dylan Larkin beteiligt und steht nun bei 13 Vorlagen in der laufenden Saison.

Detroit lief durchgehend einem Rückstand hinterher. Nach dem frühen 0:1 bereitete Seider zunächst das 1:1 durch DeBrincat (17.) vor, später auch das 3:4 durch Larkin (51.). Für die Red Wings war es die zehnte Niederlage im 23. Saisonspiel.

Neben Seider waren in der Nacht zu Dienstag zwei weitere deutsche Profis im Einsatz: Tim Stützle blieb beim 1:2 seiner Ottawa Senators bei den Los Angeles Kings ohne Scorerpunkt. Auch John-Jason Peterka von Utah Mammoth schaffte es beim 5:1-Erfolg gegen die Vegas Golden Knights nicht aufs Scoresheet.