NHL: Seider schießt Detroit zum Sieg

Mit einem Tor in der Verlängerung hat Eishockey-Nationalspieler Moritz Seider die Detroit Red Wings zum nächsten Sieg im Kampf um die Play-offs in der NHL geführt. Knapp 23 Stunden nach dem 5:2 bei den Washington Capitals erzielte der Vizeweltmeister von 2023 bei der Revanche in eigener Halle in der fünften Minute der Overtime den entscheidenden Treffer zum 3:2. Detroit baute damit die Tabellenführung in der Atlantic Division weiter aus.

Im Retro-Look zum 100. Klubjubiläum gerieten die Red Wings im schwachen ersten Drittel durch ein Tor von Ethen Frank in Rückstand (15.), im Mittelabschnitt drehten Lucas Raymond (29.) und John Leonard (34.) das Spiel zugunsten der Gastgeber. Doch Frank erzwang mit seinem zweiten Treffer des Tages (51.) die Verlängerung.