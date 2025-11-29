NHL: Siebter Sieg in Folge für Minnesota und Sturm

Eishockey-Nationalstürmer Nico Sturm hat den Erfolgslauf mit Minnesota Wild in der NHL fortgesetzt. Der Augsburger Angreifer, der nach einer Rückenoperation erst kürzlich in die Saison eingestiegen war und sein drittes Match bestritt, gewann mit seinem Team am Freitagabend 3:2 nach Penaltyschießen gegen Colorado Avalanche und beendete damit die Siegesserie des Gegners, der zuvor zehn Partien in Folge gewonnen hatte.

Für Wild war es der siebte Sieg in Folge. Sturm, der im vergangenen Spiel bei den Chicago Blackhawks sein erstes Tor verbucht hatte, blieb in rund sieben Minuten Eiszeit ohne Scorerpunkt.

Weniger erfolgreich verlief der Abend für die weiteren deutschen NHL-Profis: Tim Stützle unterlag mit den Ottawa Senators 3:4 bei den St. Louis Blues. John-Jason Peterka verlor mit den Utah Mammoth 3:4 bei den Dallas Stars, und auch Lukas Reichel hatte mit den Vancouver Canucks beim 2:3 bei den San José Sharks das Nachsehen. Das Trio konnte wie Sturm jeweils keine Scorerpunkte verbuchen.