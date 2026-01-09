NHL: Siege für Draisaitl und Seider - Klatsche für Stützle

Leon Draisaitl und die Edmonton Oilers haben in der NHL einen mühsamen aber wichtigen Sieg beim Ligaschlusslicht gefeiert. Deutschlands Eishockeystar steuerte einen Assist zum 4:3 bei den Winnipeg Jets bei, für die in dieser Saison so wechselhaften Oilers war es der zweite Sieg in Folge.

Edmonton belegt in der Pacific Division weiterhin einen direkten Play-off-Platz, es bleibt dort aber extrem eng, die ärgsten Konkurrenten haben allesamt weniger Spiele absolviert als die Kanadier. In Winnipeg, nach Punkten das schwächste Team der NHL, lagen die Oilers im ersten Drittel mit zwei Toren zurück (1:3). Im zweiten Abschnitt legte Draisaitl seinem Sturmpartner Connor McDavid den Anschlusstreffer auf. Der Kanadier baute seine Serie damit auf 17 Spiele in Folge mit Torbeteiligung aus.

Edmonton profitierte indes am späten Donnerstagabend von der Niederlage des Verfolgers Seattle Kraken. Das Team um den deutschen Nationaltorwart Philipp Grubauer verlor gegen Minnesota Wild 2:3 nach Verlängerung, obwohl Grubauer 31 Schüsse auf sein Tor entschärfte. Aufseiten Minnesotas, nach Punkten eines der drei besten Teams der Liga, stand Nico Sturm gut elf Minuten auf dem Eis.

Die Detroit Red Wings feierten mit Nationalspieler Moritz Seider ein 5:1 über die Vancouver Canucks und belegen ebenfalls weiterhin einen direkten Play-off-Platz. Das gilt nicht für die Boston Bruins unter dem deutschen Trainer Marco Sturm - mit dem 4:1 gegen die Calgary Flames hielt das Team aber den Anschluss an die Wildcard-Plätze.

Eine echte Klatsche setzte es für Tim Stützle, wie Draisaitl, Seider, Grubauer und Nico Sturm Teil des deutschen Kaders für die anstehenden Winterspiele in Mailand. Die Ottawa Senators unterlagen beim Topteam Colorado Avalanche mit 2:8. Es war die dritte Niederlage in Folge für Stützles Team, das die Play-offs vorerst aus den Augen verliert.