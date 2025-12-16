NHL: Stützle führt Ottawa mit drei Vorlagen zum Sieg

Mit drei Torvorlagen hat Eishockey-Nationalspieler Tim Stützle die Ottawa Senators in der NHL zu einem wichtigen Sieg geführt. Der Stürmer war beim 3:2 nach Verlängerung bei den Winnipeg Jets an allen Treffern seines Team beteiligt.

Zunächst assistierte der 23-Jährige bei der 1:0-Führung durch Nick Cousins (31.), dann spielte er den Pass zum 2:2-Ausgleich von Jake Sanderson, der die Overtime erzwang (59.). Schließlich bereitete Stützle auch das Siegtor von Brady Tkachuk vor (63.). Mit dem 15. Saisonerfolg verkürzte Ottawa den Rückstand auf den letzten Play-off-Platz im Osten auf vier Punkte.

Stützle, der bei der WM im Frühjahr in Dänemark und Schweden enttäuscht hatte, verbuchte sein drittes Saisonspiel mit drei Scorerpunkten und steht nach 32 Spielen bei 15 Toren und 18 Vorlagen. Der Ex-Mannheimer ist damit auf Kurs, zum zweiten Mal in seiner Karriere nach 2022/23 im Schnitt einen Punkt pro Spiel oder mehr zu erzielen.