NHL: Stützle leitet höchste Saisonpleite ein

Eishockey-Nationalspieler Tim Stützle und seine Ottawa Senators haben in der NHL ihre bislang höchste Saisonniederlage kassiert. Beim 1:6 gegen die Dallas Stars war das Team aus Kanada ohne Chance, Wyatt Johnston erzielte zum vierten Mal in seiner NHL-Karriere drei Tore.

Stützle stand gut 18 Minuten auf dem Eis und hatte durchaus Anteil an der Niederlage. Beim Stand von 1:1 verlor er die Kontrolle über den Puck, Jason Robertson konnte ungehindert auf das Tor zulaufen und die Führung erzielen.

Für Ottawa war es die zweite Niederlage in Folge, nach 25 Spielen steht das Stützle-Team bei 16 Siegen und neun Niederlagen.