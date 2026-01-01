NHL: Stützle punktet erneut - Sieg gegen Capitals

Tim Stützle hat seine persönliche Serie fortgesetzt und mit den Ottawa Senators nach einer Aufholjagd einen Sieg in der nordamerikanischen Eishockey-Profiliga NHL gefeiert. Das Team des deutschen Stürmers setzte sich 4:3 gegen die Washington Capitals durch, Stützle legte zwei Minuten vor Schluss den Siegtreffer durch Fabian Zetterlund auf. Damit punktete der 23-Jährige im elften Spiel nacheinander, zuletzt war er beim 1:2 gegen die St. Louis Blues am 7. Dezember ohne Scorerpunkt geblieben.

Für die Senators endete ein kleiner Negativlauf, die vergangenen drei Spiele hatten sie verloren. Auch gegen die Capitals lagen die Kanadier zunächst zurück, ließen sich aber nicht abschütteln. Mit nun 19 Siegen aus 39 Spielen liegen die Senators auf dem 13. Platz der Eastern Conference. Washington ist Siebter.