NHL: Stützle trifft bei Ottawa-Sieg

Eishockey-Nationalspieler Tim Stützle hat die Ottawa Senators in der NHL mit seinem ersten Treffer nach den Olympischen Spielen zum Sieg geführt. Die Senators bezwangen die Calgary Flames mit 4:1 und holten den zweiten Erfolg aus den vergangenen vier Partien. Stützle traf zwei Minuten vor dem Ende zum vorentscheidenden 3:1, in den vorherigen drei Partien nach Olympia hatte er mit vier Assists als Vorlagengeber geglänzt.

Nach dem Rückstand durch Martin Pospisil (18.) trafen außerdem Lars Eller (30.), Dylan Cozens (46.) sowie Shane Pinto (60.) zum Comeback-Sieg. Damit hält Ottawa den Anschluss zu den Playoff-Rängen. Auch John-Jason Peterka konnte jubeln und holte mit Utah Mammoth ein 3:0 gegen die Philadelphia Flyers. Der deutsche Nationalspieler blieb in knapp 14 Minuten Eiszeit ohne Torbeteiligung.