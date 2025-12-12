NHL: Stützle trifft bei Sieg doppelt - auch Draisaitl gewinnt

Auch dank Doppelpacker Tim Stützle haben die Ottawa Senators ihre Niederlagenserie in der NHL beendet. Das Team des deutschen Eishockey-Nationalspielers gewann nach zuletzt drei Pleiten am Stück bei den Columbus Blue Jackets mit 6:3, mit seinen beiden Toren trug Stützle entscheidend zum Erfolg bei. In der Eastern Conference steht Ottawa aber ebenso wie Columbus am Tabellenende.

Die Kanadier lenkten das Spiel früh in vermeintlich klare Bahnen, nach dem ersten Drittel stand es 4:1 für Ottawa. Stützle erzielte das zwischenzeitliche 3:0. Als die Blue Jackets im zweiten Durchgang ihre Aufholjagd starteten und den Anschlusstreffer erzielten, gelang dem Deutschen der vorentscheidende Treffer zum 5:3. In 30 Spielen verbuchte Stützle je 14 Tore und Assists.

Leon Draisaitl entschied mit seinen Edmonton Oilers das deutsche Duell gegen Moritz Seider und die Detroit Red Wings für sich. Der Kölner Draisaitl trug beim 4:1-Sieg zwei Assists bei, überragender Mann war sein kongenialer Sturmpartner Connor McDavid, der alle vier Treffer vorbereitete. Verteidiger Seider verbuchte für Detroit in knapp 23 Minuten Spielzeit keinen Scorerpunkt. Beide Teams liegen in ihren Conferences aktuell auf Play-off-Kurs.

Headcoach Marco Sturm setzte derweil mit den Boston Bruins seine Siegesserie fort. Gegen die Winnipeg Jets gelang der Mannschaft des Ex-Bundestrainers beim 6:3 der vierte Erfolg nacheinander. Damit steht Sturm in seiner ersten Saison als Trainer mit den Bruins in der Eastern Conference auf Platz fünf knapp vor Seiders Red Wings.

Dort steht in der Western Conference Minnesota Wild mit Angreifer Nico Sturm. Beim 5:2-Sieg gegen die Dallas Stars stand der 30-Jährige knapp zwölf Minuten auf dem Eis, blieb aber ohne Torbeteiligung.