NHL: Stützle trifft, Grubauer ausgetrickst

Eishockey-Nationalspieler Tim Stützle hat in der NHL mit seinen Ottawa Senators einen spektakulären Sieg eingefahren. Das Team aus Kanada gewann im Madison Square Garden bei den New York Rangers deutlich mit 8:4, schon nach 20 Minuten lagen Stützle und Co. mit 4:0 vorne. Der 24-Jährige traf kurz vor Schluss zum Endstand und sammelte so auf dem Weg zu den Olympischen Spielen weiter Selbstvertrauen.

"Ich glaube, das war wahrscheinlich das beste erste Drittel, das ich von dieser Mannschaft gesehen habe", sagte Ottawas überragender Brady Tkachuk, der gegen den Tabellenletzten der Eastern Conference drei Treffer vorbereitete und ein Tor selber erzielte. Ottawa liegt im Osten auf Platz 14.

Eine bittere Niederlage musste hingegen Goalie Philipp Grubauer hinnehmen, der deutsche Nationaltorwart verlor mit den Seattle Kraken nach Verlängerung mit 2:3 bei den New Jersey Devils. 1:18 Minuten vor Schluss wurde Grubauer dabei von Devils-Angreifer Nico Hischier ausgetrickst.

"Ich wollte es mit meiner Vorhand versuchen", sagte der Schweizer, plante dann auf dem Weg zum Tor aber um: "Es ist auch eine Art Instinkt. In letzter Sekunde habe ich mich für meine Rückhand entschieden", weil er das Gefühl hatte, Grubauer "dachte, ich würde auch meine Vorhand nehmen, und so hat es gut funktioniert."