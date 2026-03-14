NHL: Stützles Serie bei Senators-Sieg gerissen

Tim Stützles beeindruckende Serie in der NHL ist gerissen. Der Eishockey-Nationalspieler und Olympiastarter feierte am Samstag mit den Ottawa Senators gegen die Anaheim Ducks zwar einen wichtigen 2:0-Erfolg im Kampf um die Playoffs, blieb dabei aber erstmals seit 14 Spielen ohne Torbeteiligung.

Letztmals war Stützle am 22. Januar ohne Scorerpunkt geblieben, seither gelangen ihm acht Tore und elf Vorlagen. Er ist mit 70 Punkten bester Scorer der Senators.

Gegen die Ducks brachte Michael Amadio (24.) Ottawa zu Beginn des zweiten Drittels in Führung. Thomas Chabot (30.) legte nach. Die Senators, die in der kommenden Saison in zwei Spielen in Düsseldorf (18. und 20. Dezember) auf die Chicago Blackhawks treffen, gaben den Sieg in der Folge nicht mehr aus den Händen.