NHL: Sturm gewinnt mit Minnesota in Toronto

Eishockey-Nationalspieler Nico Sturm kommt mit Minnesota Wild in der NHL wieder in Fahrt. Das Team aus Saint Paul gewann bei den Toronto Maple Leafs mit 6:3 und damit die zweite Partie nacheinander. Zuvor hatte Minnesota drei Spiele in Folge verloren. Der Augsburger Sturm bereitete den Treffer zum Endstand mit vor, er gewann zudem neun seiner zehn Bullys.

Stanley-Cup-Sieger Sturm kommt in der laufenden Saison auf insgesamt neun Scorerpunkte. Bis Ende November hatte der Olympia-Fahrer noch verletzt gefehlt. Minnesota liegt in der Western Conference hinter dem enteilten Spitzenreiter Colorado Avalanche mit 28 Siegen aus 50 Spielen auf Rang zwei, im Rennen um die Play-offs liegen Sturm und Co. klar auf Kurs.

Philipp Grubauer kam beim Seattle Kraken nicht zum Einsatz. Ohne den Rosenheimer im Tor, der im Spiel zuvor fünf Gegentreffer kassierte hatte, verlor das Team mit 3:6 gegen die Pittsburgh Penguins. Es war die vierte Pleite nacheinander für Seattle, das auf Rang neun hinter den Wildcard-Plätzen für die Play-offs liegt.