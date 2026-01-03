NHL: Sturm trifft bei lockerem Auswärtssieg

Eishockey-Nationalstürmer Nico Sturm hat in der NHL seinen dritten Saisontreffer erzielt. Beim souveränen 5:2-Auswärtssieg von Minnesota Wild bei den Anaheim Ducks traf der 30-Jährige fünf Minuten vor dem Ende zum 5:1. Minnesota festigte mit 57 Punkten Platz drei in der Eastern Conference.

Im traditionellen Winter Classic gewannen die New York Rangers mit 5:1 bei den Florida Panthers. Gespielt wurde bei knapp 17 Grad unter freiem Himmel im Baseball-Stadion der Miami Marlins vor rund 36.000 Fans. Beim ersten Bully flogen künstliche Schneeflocken durch die Arena. Überragender Spieler war der Schwede Mika Zibanejad, der nicht nur den ersten Hattrick der Outdoor-Serie erzielte, sondern auch noch zwei Assists beisteuerte.

Nationaltorhüter Philipp Grubauer kam beim 4:3-Sieg nach Penaltyschießen seiner Seattle Kraken bei den Vancouver Canucks nicht zum Einsatz.