NHL: Sturm und Minnesota gewinnen wieder

Eishockey-Nationalspieler Nico Sturm ist mit Minnesota Wild in der NHL in die Erfolgsspur zurückgekehrt. Das Team aus Saint Paul setzte sich in einem wilden Spiel bei den formstarken Buffalo Sabres mit 5:4 nach Verlängerung durch und fuhr nach drei Niederlagen nacheinander wieder einen Sieg ein. In der Western Conference liegt Minnesota auf Rang drei.

Sturm kam als Center der vierten Reihe knapp elf Minuten zum Einsatz, einen Punkt steuerte der Augsburger nicht zum Sieg bei. Die Gäste verspielten zunächst eine 3:1-Führung. Buffalo, das 15 der vorigen 17 Spiele gewann, drehte die Partie innerhalb von sechs Minuten. Minnesota schlug allerdings zurück: Star-Neuzugang Quinn Hughes glich aus, in der Overtime traf Mats Zuccarello zum Sieg.