NHL: Sturms Bruins schlagen Stützle und Ottawa

Dank der nächsten nervenstarken Leistung haben die Boston Bruins ihre Siegesserie in der NHL unter dem ehemaligen Eishockey-Bundestrainer Marco Sturm fortgesetzt. Gegen die Ottawa Senators mit dem deutschen Nationalspieler Tim Stützle feierten die Bruins dank eines 3:2-Sieges nach Verlängerung den fünften Erfolg nacheinander - dreimal davon ging es mindestens in die Overtime.

Dabei steckte Sturms Team zunächst den Rückstand durch Mike Amadio weg, im zweiten Drittel drehten Morgan Geekie und Sean Kuraly die Partie zugunsten der Gastgeber. Ottawas Claude Giroux erzwang zwar noch die Verlängerung, dort traf Pavel Zacha fünf Sekunden vor dem Ende zum Sieg für Boston. Angreifer Stützle blieb ohne Scorerpunkt.

"Es war ein großer Mannschaftserfolg", sagte Torschütze Zacha: "Alle Linien haben bis zum Schluss gut funktioniert. Auch Verletzungen haben uns nicht zurückgeworfen, wir haben zusammengehalten und das Spiel gewonnen." Bruins-Center John Beecher musste im ersten Drittel mit einer Oberkörperverletzung vom Eis, Casey Mittelstadt wurde nach einer Kollision am Knie behandelt, konnte aber weiterspielen.

Nach wechselhaftem Saisonbeginn scheinen sich die Bruins in der ersten Spielzeit unter Sturm langsam zu stabilisieren. Mit 18 Punkten liegen sie in der Eastern Conference auf Platz sechs und damit mitten im Rennen um die Play-offs. Stützles Senators fielen nach der dritten Pleite aus den letzten vier Spielen auf Rang zwölf zurück, der Abstand zu den Play-off-Rängen beträgt allerdings nur zwei Punkte.