NHL: Sturms Bruins schlagen Washington

Der frühere Eishockey-Bundestrainer Marco Sturm hat mit den Boston Bruins einen wichtigen Sieg im Kampf um die NHL-Playoffs gefeiert. Bei den Washington Capitals, direkter Konkurrent um einen Wildcard-Platz, gewann der sechsmalige Stanley-Cup-Sieger 3:1. Nach der Olympiapause war es der dritte Sieg im fünften Spiel für Boston.

In Sturms Kader fehlte der deutsche Nationalspieler Lukas Reichel (23), der kurz zuvor von den Vancouver Canucks an die Ostküste transferiert worden war. Für den Olympiateilnehmer ist es bereits der zweite Umzug in dieser Saison. Erst im Oktober hatten ihn die Chicago Blackhawks, die ihn 2020 in der ersten Runde gedraftet hatten, abgegeben. Zuletzt spielte Reichel in der zweitklassigen AHL.

Gegen Washington trafen Pavel Zacha, Viktor Arvidsson und Elias Lindholm vor 17.850 Zuschauerinnen und Zuschauern im TD Garden für Boston. Aliaksei Protas hatte für die Capitals zwischenzeitlich ausgeglichen.