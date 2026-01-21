NHL: Sturms Siegesserie gerissen

Die Siegesserie des früheren Eishockey-Bundestrainers Marco Sturm mit den Boston Bruins in der NHL ist gerissen. Das Team des 47-Jährigen verlor in der Nacht zum Mittwoch nach zuvor sechs Erfolgen nacheinander bei den Dallas Stars mit 2:6. Im Rennen um die Play-off-Plätze haben die Bruins jedoch weiterhin alle Chancen.

"Wir müssen daraus lernen", sagte Sturm – und lobte Dallas: "Meiner Meinung nach sind diese Jungs ein Play-off-Team. Selbst ohne einige ihrer Spieler sind sie bereit, diesen Spielstil zu spielen, sich durchzubeißen und daran festzuhalten. Und wir haben das nicht getan."

Nationalspieler Tim Stützle ist derweil mit den Ottawa Senators in die Erfolgsspur zurückgekehrt. Beim 4:1-Sieg bei den Columbus Blue Jackets erzielte der 24-Jährige sein 22. Tor und gab seine 29. Vorlage der Saison. Es war der erste Erfolg der Kanadier nach zuvor zwei Overtime-Niederlagen in Folge.

Nico Sturm kassierte indessen mit Minnesota Wild ein 3:4 bei den Montréal Canadiens, nachdem seine Mannschaft die beiden vorausgegangenen Spiele gewonnen hatte.