Overtime-Krimi in Philly: Stützle wird zum Helden für Ottawa

Nach zwei Niederlagen in Folge hat Eishockey-Nationalspieler Tim Stützle die Ottawa Senators zum Sieg bei den Philadelphia Flyers geführt. Erst brachte der 23-Jährige sein Team früh in Führung, dann erzielte er in der Verlängerung den umjubelten Siegtreffer zum 3:2.

"Wir haben einen sehr guten Job gemacht, einfach nicht aufzugeben. Darauf können wir aufbauen", sagte der Matchwinner nach dem Auswärtsspiel am Samstag. Nachdem Stützle die Gäste im ersten Drittel früh in Führung gebracht hatte, ließ sein Teamkollege Michael Amadio nur rund eine Minute später den zweiten Treffer folgen. Die Flyers kämpften sich aber zurück und erzwangen die Overtime, wo der Deutschen einen scharfen Pass seines Teamkollegen David Perron zum Siegtor verwerte.

Ottawa rückte mit 17 Punkten wieder an die Play-off-Plätze im Osten heran. Nachdem Stützle in den ersten neuen Spielen für sein Team nur zwei Treffer erzielte, befindet sich der Deutsche in Topform. Sechs seiner acht Saisontore hat er in den vergangenen sechs Spielen erzielt.