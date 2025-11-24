Peterka glücklich in Utah: "Schon ziemlich geil hier"

Im Sommer ging es für John-Jason Peterka nach vier Jahren bei den Buffalo Sabres zu Utah Mammoth, und der Nationalstürmer ist bei seinem neuen NHL-Klub längst angekommen. "Ich habe mich gut eingelebt", sagte der 23-Jährige dem Fachblatt Eishockey News. "Die Jungs sind super nett und haben mich super aufgenommen, auch vom Management her. Sie tun wirklich alles in ihrer Macht, damit es uns so gut wie möglich geht. Deswegen ist es schon ziemlich geil hier."

Peterka, der einen Fünfjahresvertrag über 38,5 Millionen US-Dollar erhalten hatte, hat in 22 Einsätzen 16 Scorerpunkte verbucht (neun Tore, sieben Assists). Erst am Wochenende erzielte der 23-Jährige beim Sieg über die New York Rangers (3:2) das 1:0.

Mit Utah will der gebürtige Münchner möglichst erstmals Play-offs spielen. "Wir haben ein junges, aber auch gutes Team, was den nächsten Schritt machen will. Wenn wir unser bestes Spiel aufs Eis bringen, können wir wirklich jeden Gegner in der Liga schlagen", meinte Peterka. Derzeit belegt das Team im Westen den zweiten Wildcard-Platz und ist damit auf Kurs.