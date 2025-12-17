"Rauchend zu 1000 NHL-Punkten": Teamkollegen feiern Draisaitl

In der Kabine der Edmonton Oilers blickte Leon Draisaitl immer wieder in sein eigenes Gesicht - egal, welchen Mitspieler er anschaute. Denn seine Teamkollegen hatten sich T-Shirts mit seinem Konterfei übergezogen, um ihn als ersten deutschen Eishockeyspieler mit 1000 Scorerpunkten in der NHL-Hauptrunde zu feiern. Der Kölner posierte darauf eher ungewohnt mit einer Zigarette im Mundwinkel.

Der Hintergrund: Draisaitl hatte im Sommer seine kanadische Lebensgefährtin Celeste Desjardins geheiratet, in der Instagram-Story fiel vor allem ein Foto auf - der Eishockeystar saß bei der Feier auf einem Stuhl, zog die Schuhe aus und rauchte entspannt eine Zigarette.

"Smoking his way to 1000 NHL points", stand jetzt auf den T-Shirts, die ihn vor der deutschen Flagge zeigten, "rauchend zu 1000 NHL-Punkten". Draisaitl hatte selbst eines angezogen, bevor er seine Interviews nach dem 6:4-Sieg bei den Pittsburgh Penguins mit vier Vorlagen gab. "Da sind eine Menge Details drauf, die ich liebe", sagte er lachend, als er darauf angesprochen wurde.

Draisaitl ist nicht nur der erste Deutsche mit 1000 NHL-Scorerpunkten in der Hauptrunde und der 103. Spieler in der 108-jährigen Geschichte der Liga. Er erreichte diese Marke in nur 824 Spielen, schneller waren nur vier Nicht-Amerikaner: der Slowake Peter Stastny, der Finne Jari Kurri, der Tscheche Jaromir Jagr und der Russe Nikita Kutscherow.