Seider mit Detroit auf Playoff-Kurs

Eishockey-Nationalspieler Moritz Seider ist mit den Detroit Red Wings in der NHL weiter auf Playoff-Kurs. Der deutsche Abwehrspieler gewann mit seinem Team bei den Nashville Predators mit 4:2, Detroit festigte damit seinen Platz in der Spitzengruppe der Eastern Conference. Seider (24) blieb anders als in den ersten zwei Spielen nach der Olympiapause ohne Scorerpunkt.

Detroit ging zunächst in Führung, lag nach einem Doppelschlag der Predators aber zurück. Doch Lucas Raymond (30.) glich aus, dann sorgte Albert Johansson (37.) in Unterzahl für das 3:2 der Gäste. Unmittelbar vor Ende traf Alex DeBrincat (60.) ins leere Tor.