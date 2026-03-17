Seider und Peterka punkten: Wichtige Siege im Playoff-Rennen

Die beiden Eishockey-Nationalspieler Moritz Seider und John-Jason Peterka haben ihren NHL-Teams zu wichtigen Siegen im Playoff-Rennen verholfen. Verteidiger Seider traf beim 5:2 seiner Detroit Red Wings über die Calgary Flames, Angreifer Peterka lieferte einen Assist zum 6:3 der Utah Mammoth bei den Dallas Stars.

Bei einem Powerplay im Mitteldrittel erzielte Seider mit einem wuchtigen Schuss von der blauen Linie das 4:2 (32.), sein neuntes Saisontor. Insgesamt steht der 24-Jährige bei 47 Torbeteiligungen in 68 Einsätzen. "Zu dieser Jahreszeit ist jedes Spiel wichtig, daher war dieser Sieg enorm wichtig", sagte Goalie John Gibson, der auf 25 Paraden kam: "Wir müssen dringend Siege einfahren, und das war ein guter Anfang."

Detroit liegt damit auf dem ersten der beiden Wildcard-Plätze in der Eastern Conference und zog an den Boston Bruins vorbei. Das Team des früheren Bundestrainers Marco Sturm verlor 3:4 in der Overtime bei den New Jersey Devils. Die Columbus Blue Jackets, die zwei Spiele weniger bestritten haben, liegen drei Punkte hinter Detroit auf Platz drei.

Ebenfalls den ersten Wildcard-Platz haben Peterka und Utah nach dem neuerlichen Sieg in der Western Division inne. Peterka legte im Schlussdrittel das 5:2 durch Michael Carcone auf (57.) und steht damit bei 41 Torbeteiligungen.

Die reguläre Saison endet in der NHL in einem Monat (17. April). Die Playoffs beginnen wenig später, die Finalserie findet im Juni statt.