Serie hält: Stützle punktet zum 13. Mal in Folge

Der Lauf von Tim Stützle in der NHL hält an, und auch der seiner Ottawa Senators. Beim 2:0 im kanadischen Duell bei den Vancouver Canucks trug sich der deutsche Eishockey-Nationalstürmer bereits zum 13. Mal in Folge in die Scorerliste ein, Ottawa punktete zum siebten Mal in Serie.

Olympia-Teilnehmer Stützle bereitete in der nordamerikanischen Profiliga mit seinem bereits 38. Assist der Saison den Treffer durch US-Goldmedaillengewinner Brady Tkachuk zum Endstand (59.) vor. Zuletzt war der frühere Mannheimer am 22. Januar ohne Scorerpunkt geblieben, seither gelangen ihm 17 (acht Tore, neun Assists).

Die Senators hatten Anfang Februar gegen die Carolina Hurricanes nach 60 Minuten verloren (3:4), seitdem ist das Team nicht mehr leer ausgegangen. In den vergangenen zwölf Spielen gab es neun Siege, im Osten fehlen derzeit drei Punkte zum Wildcard-Platz für die Playoffs.

John-Jason Peterka festigte mit Utah Mammoth den Wildcard-Platz im Westen. Zwar gab es ein 2:3 nach Verlängerung bei den Chicago Blackhawks, doch dadurch zumindest einen Punkt. Utah liegt sechs Zähler vor den Seattle Kraken um Goalie Philipp Grubauer und sieben vor den San Jose Sharks, die außerhalb der Playoff-Plätze stehen.