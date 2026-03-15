Starker Grubauer siegt - Pleiten für Seider und Peterka

Ende eines Negativlaufs für Philipp Grubauer, Dämpfer für Moritz Seider und J.J. Peterka: Die deutschen Eishockey-Profis haben in der NHL ganz unterschiedliche Abende erlebt. Grubauer und Seattle Kraken feierten nach zuvor vier Niederlagen in Folge einen 5:2-Sieg bei den Vancouver Canucks. Für Seider und die Detroit Red Wings gab es ein 2:3 nach Verlängerung bei den Dallas Stars, Peterka und Utah Mammoth unterlagen den Pittsburgh Penguins mit 3:4.

Grubauer glänzte bei Seattles Erfolg mit 32 Paraden, Seider kam bei Detroits dritter Niederlage in Serie auf einen Assist, und Peterka blieb bei Utahs vierter Pleite nacheinander ohne Torbeteiligung. In der Tabelle haben alle drei Teams weiterhin ihre Chancen auf den Playoff-Einzug. Utah und Detroit liegen derzeit auf Wild-Card-Plätzen, Seattle knapp dahinter.