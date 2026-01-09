Stützle lässt die Fäuste fliegen: "Alle Jungs respektieren das"

Längst war das Spiel für die Ottawa Senators gelaufen, da setzte Tim Stützle in Denver ein Zeichen. Der deutsche Eishockeystar lieferte sich im NHL-Duell bei der Colorado Avalanche beim Stand von 1:8 eine wilde Schlägerei mit Gegenspieler Samuel Girard, der angestaute Frust musste beim 23-Jährigen wohl raus.

"Das sagt schon einiges aus", meinte Stützles Teamkollege Shane Pinto zum ungewöhnlichen Fight: "Es braucht Charakter, um so die Handschuhe fallen zu lassen. Das respektiere ich." Richtig glücklich war der US-Center mit der Aktion aber nicht. "Alle Jungs respektieren das sehr, und trotzdem sollte so etwas nicht passieren. Wir brauchen es nicht, dass Tim Stützle die Handschuhe fallen lässt."

Gut drei Minuten waren im letzten Drittel gespielt, als Stützle und Girard an der Bande aufeinander losgingen. Der deutsche Nationalspieler landete einige Treffer, ging dann aber zu Boden. Ottawa verlor das Spiel am Ende 2:8, es war die dritte Niederlage in Folge für die Senators. Die Kanadier um Stürmer Stützle, der am Mittwoch von Bundestrainer Harold Kreis für die Olympischen Winterspiele in Mailand und Cortina d'Ampezzo nominiert worden war, haben die Play-off-Ränge vorerst aus den Augen verloren.