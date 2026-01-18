Stützle mit Traumtor - Senators verspielen Sieg

Eishockeystar Tim Stützle hat in der Profiliga NHL auf spektakuläre Weise sein 21. Saisontor erzielt, mit den Ottawa Senators aber einen Punkt weggeworfen. Im Duell gegen Rekordmeister Montréal Canadiens bekamen die Gastgeber erst zwei späte Gegentreffer in der regulären Spielzeit und verloren dann nach Verlängerung 5:6.

Stützle traf zum 2:2 (24.), und das äußerst sehenswert. Der 24-Jährige lief nach seinem Scheibengewinn Richtung Tor und schoss den Puck durch die eigenen Beine hoch ins Eck. Danach bereitete Stützle das 3:3 durch Dylan Cozens (36.) vor.

Juraj Slafkovsky (56.) sowie Alexandre Carrier (57.) sorgten mit den Toren zum 4:5 und 5:5 für die Overtime, Cole Caufield beendete das Spiel nach Wiederbeginn schnell (61.). Ottawa hat in der Eastern Conference sieben Punkte Rückstand auf einen Wildcard-Platz, der zur Play-off-Teilnahme berechtigt.

John-Jason Peterka schlug mit Utah Mammoth die Seattle Kraken um Torhüter Philipp Grubauer 6:3, blieb aber im Duell der deutschen Nationalspieler ohne Scorerpunkt. Grubauer wehrte 24 Schüsse ab.

Der frühere Bundestrainer Marco Sturm feierte mit seinen Boston Bruins durch das 5:2 bei den Chicago Blackhawks den sechsten Sieg in Serie. Verteidiger Mason Lohrei traf doppelt für die Gäste. Boston belegt den ersten Wildcard-Platz im Osten.

Ohne Leon Draisaitl, der wegen eines Krankheitsfalls in der Familie nach Deutschland gereist ist, fertigten die Edmonton Oilers die Vancouver Canucks 6:0 ab. Die Gäste erzielten dabei alle Treffer im zweiten Drittel, Superstar Connor McDavid ging leer aus. Draisaitl soll Ende der nächsten Woche zum Team zurückkehren.