Stützle punktet weiter - und ärgert sich doch

Tim Stützle punktet im 14. Spiel in Folge - für seine Ottawa Senators reicht es aber nicht. Der Nationalspieler und Olympiateilnehmer hat mit seinem Team eine schmerzliche 2:3-Niederlage im Duell gegen die Montreal Canadiens kassiert. Der 24-Jährige lieferte dabei zwei Assists und kann in seiner beeindruckenden Scoringserie insgesamt 19 Punkte (acht Tore, 11 Vorlagen) vorweisen.

In der gesamten Saison steht Stützle mit 70 Punkten aus 64 Partien in der Liga auf Rang 16. Seine Senators sind dagegen Sechster der Atlantic Division und ärgern sich über den Rückschlag im Playoff-Rennen.

"Wir wussten, dass es ein wichtiges Spiel war", sagte Stützle: "Haben wir auf unserem besten Level gespielt? Wahrscheinlich nicht. Hätten wir einen Punkt holen sollen? Wahrscheinlich." Die Niederlage schmerze entsprechend. "Aber wir müssen weitermachen", sagte Stützle.