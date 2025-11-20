Trotz Tor und Vorlage: Draisaitl verliert in NHL erneut

Für Deutschlands Eishockey-Star Leon Draisaitl und seine Edmonton Oilers läuft die NHL-Saison weiterhin nicht rund. Bei den Washington Capitals verlor der Vizemeister mit 4:7 und musste im 22. Saisonspiel bereits die 13. Niederlage hinnehmen.

Auch dank Draisaitl hielt Edmonton die Partie in Washington lange Zeit offen. Nachdem der Angreifer im ersten Drittel einen Treffer für sein Team vorbereitete, markierte er im Schlussabschnitt mit seinem 14. Saisontor das zwischenzeitliche 4:5. Die Oilers schnupperten am Ausgleich, ehe die Capitals in den letzten 61 Sekunden noch zwei Treffer nachlegten.

Von den jüngsten fünf Auswärtsspielen nacheinander gelangen dem Draisaitl-Team nur zwei Siege, es folgen noch zwei weitere Gastspiele.

Eine Niederlage kassierte auch Ex-Bundestrainer Marco Sturm mit den Boston Bruins. Das 3:4 bei den Anaheim Ducks bedeutete für die so fulminant in die Saison gestarteten Bruins die dritte Pleite in den jüngsten vier Spielen. Boston fiel auf den zweiten Platz der Atlantic Division zurück, ist mit zwölf Siegen und 24 Punkten aber weiter gut im Rennen.