Comeback vor Olympia? Wissmann ist "nicht mehr weit weg"

Die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft kann bei den Olympischen Winterspielen wohl auf einen fitten Kai Wissmann zählen. Er sei "nicht mehr weit weg" von seinem ersten Saisonspiel in der Deutschen Eishockey Liga (DEL), sagte der Kapitän der Eisbären Berlin dem SID am Rande der Olympia-Einkleidung am Montag in München. Ein genaues Datum für sein Comeback wollte der Verteidiger aber noch nicht nennen.

Bundestrainer Harold Kreis hatte Wissmann vergangene Woche in sein 25-köpfiges Olympia-Aufgebot berufen, obwohl der 29-Jährige nach einem Achillessehnenriss in der Saisonvorbereitung noch immer kein DEL-Spiel in dieser Saison bestritten hat. "Wir setzen Kai nicht unter Druck", sagte Kreis.

"Es war von Anfang an mein großes Ziel, für Olympia fit zu sein. Dementsprechend habe ich nach der Verletzung meinen ganzen Tagesablauf danach gerichtet", sagte Wissmann. Die Nominierung sei "nicht überraschend" gekommen, weil er "natürlich dauerhaft im Kontakt" mit Kreis gestanden habe. Seit einigen Wochen sei er zurück auf dem Eis und im Training, "wenn ich noch ein paar Spiele vor Olympia mache, dann bin ich fit", so der Verteidiger.

Ab dem 31. Januar bereitet sich die Auswahl des Deutschen Eishockey-Bundes (DEB) in Bozen auf die Winterspiele vor. Dann noch ohne die NHL-Stars, auf die sich Wissmann in Mailand besonders freut. "Es ist unglaublich, dass die jetzt dabei sind. So soll es sein, man will die Besten sehen. Das wird einfach geil."