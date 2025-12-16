Lange Pause nach OP: Kühnhackl fällt für Olympia aus

Eishockey-Nationalspieler Tom Kühnhackl fällt langfristig verletzt aus und kommt damit nicht für die Olympischen Spiele in Mailand/Cortina (6. bis 22. Februar 2026) infrage. Wie die Adler Mannheim aus der Deutschen Eishockey Liga (DEL) am Dienstag mitteilten, zog sich der zweimalige Stanley-Cup-Sieger beim 4:5 am vergangenen Sonntag bei den Kölner Haien eine "Oberkörperverletzung" zu. Kühnhackl wurde bereits operiert und steht dem Klub "in den kommenden zehn bis zwölf Wochen" nicht zur Verfügung.

"Diese Nachricht ist selbstverständlich extrem bitter für Tom und uns. Mit seiner Erfahrung, seiner Spielintelligenz und seiner unaufgeregten Art gehört er zu unseren wichtigsten Führungsspielern", sagte Cheftrainer und Manager Dallas Eakins.

Der 33-Jährige absolvierte in der laufenden Saison 18 Partien für die Adler, in denen er drei Tore und neun Vorlagen sammelte. In die Nationalmannschaft war der Sohn der deutschen Eishockeylegende Erich Kühnhackl im November 2024 nach zweieinhalbjähriger Pause zurückgekehrt. Zuvor hatte er zuletzt bei Olympia 2022 in Peking für Deutschland gespielt.