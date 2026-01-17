Müller über Olympia-Team: "Noch nie so viel Qualität"

Routinier Moritz Müller sieht das Eishockey-Nationalteam vor den Olympischen Spielen in Mailand auf einem neuen Level angekommen. "Die deutsche Mannschaft hatte vermutlich noch nie so viel Qualität", sagte der 39-Jährige im Sport1-Interview. Es gebe "inzwischen viele deutsche Spieler mit tragenden Rollen in der NHL – das war früher anders."

Doch das gelte im Kampf um die Medaillen bei diesen Winterspielen auch für andere Nationen, fügte der Silbermedaillengewinner von 2018 an. "Realistisch betrachtet zählen wir nicht zu den Favoriten. Kanada, die USA, Finnland oder Schweden verfügen fast ausschließlich über NHL-Kader und haben von den Namen her die stärkeren Teams", erklärte Müller. Dennoch sei er "überzeugt, dass wir uns nicht verstecken müssen."

Aus Müllers Sicht ist das anstehende Turnier zudem "speziell, auch weil es kaum Vorbereitungszeit gibt." Um erfolgreich zu sein, werde es darauf ankommen, "schnell zusammenzufinden, das System zu verinnerlichen. Dann ist für uns wieder alles möglich."

Eine besondere Rolle wird NHL-Superstar Leon Draisaitl von den Edmonton Oilers einnehmen, dem in fußballverrückten Deutschland noch immer zu wenig Anerkennung zuteil wird, wie der Kapitän der Kölner Haie meint: "Das ist schon ein Phänomen. Wenn man mit Leon durch Köln läuft, erkennen ihn viele gar nicht. Dabei ist er einer der größten deutschen Sportler unserer Zeit, vielleicht sogar der größte."