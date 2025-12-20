Olympia-Alleinunterhalter Draisaitl? "Wird nicht der Fall sein"

Deutschlands Eishockey-Star Leon Draisaitl sieht sich bei den Olympischen Winterspielen in Mailand und Cortina als Teamplayer in der DEB-Auswahl und nicht als "One Man Show". "Das wird überhaupt nicht der Fall sein, weil du so keine Spiele gewinnen kannst", sagte der Angreifer der Edmonton Oilers bei Sky.

"Du brauchst eine ganze Mannschaft, du brauchst vier Reihen, du brauchst vier Verteidigerpärchen, Torhüter, die alle müssen an einem Strang ziehen und jeder ist genau gleich wichtig in so einer Mannschaft und das ist einfach so und das wird sich auch niemals ändern", sagt Draisaitl: "Das wird bei uns überhaupt kein Problem werden."

Der 30-Jährige, der unter der Woche seinen 1000. Karriere-Punkt in der nordamerikanischen Topliga NHL erzielt hatte, steht vor seinem Olympia-Debüt - zuletzt waren die NHL-Stars 2014 in Sotschi bei Winterspielen dabei. "Ich freue mich unfassbar, das ist einfach eine Riesensache, somit das Größte, was man als Sportler, glaube ich, miterleben kann", sagte der gebürtige Kölner.