Olympia 2026: DEB-Team trainiert und testet in Bozen

Vor den Olympischen Spielen 2026 bezieht die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft ein Trainingslager in Bozen. Dort trägt das Team von Bundestrainer Harold Kreis am 4. Februar auch sein einziges Testspiel gegen Gastgeber Italien aus - noch ohne die NHL-Profis. Am 31. Januar trifft die Auswahl des Deutschen Eishockey-Bundes (DEB) in Südtirol ein, am 5. Februar reist sie weiter nach Mailand, wo am 12. Februar gegen Dänemark das olympische Turnier beginnt.

Die DEB-Frauen bereiten sich ab 26. Januar in Füssen auf die Winterspiele vor. Vor der Abreise nach Italien testet Bundestrainer Jeff MacLeod am 30. Januar in Peiting gegen Japan ein letztes Mal. Am 5. Februar ist in Mailand Schweden der erste Vorrundengegner.