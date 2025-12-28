Peterka und NHL-Stars: "Freuen uns alle so krass auf Olympia"

Wenn Anfang Februar die Olympischen Winterspiele in Mailand und Cortina beginnen, erfüllt sich für viele Eishockey-Stars ein Traum. Erstmals seit 2014 in Sotschi sind die NHL-Profis wieder dabei - da wird die Vorfreude auch nicht von Fragezeichen um die Spielstätte gebremst. "Wir freuen uns alle so krass auf Olympia, deswegen wird das am Ende des Tages gar nicht so relevant sein", sagte der deutsche Nationalspieler John-Jason Peterka bei Sport1.

Die "PalaItalia Santa Giulia", in der 14.000 Zuschauer die NHL-Stars beim bestbesetzten Eishockeyturnier seit Olympia 2014 erleben sollen, ist bislang noch eine Baustelle. Die Eisfläche wird knapp einen Meter kürzer als in der NHL. "Ich glaube, die werden das schon irgendwie hinbekommen. Perfekt wird es wahrscheinlich nicht, aber das ist nicht wirklich so wichtig", sagte Peterka.

Neben dem Stürmer, der seit dieser Saison bei Utah Mammoth spielt, dürften in Italien auch Moritz Seider (Detroit Red Wings), Tim Stützle (Ottawa Senators) und vor allem Superstar Leon Draisaitl (Edmonton Oilers) für Deutschland dabei sein. Doch Kampfansagen sucht man bislang vergebens. Dass die internationale Eishockey-Prominenz in Italien antritt, ist schließlich nicht nur für Deutschland, Olympia-Silbermedaillengewinner von 2018 und Vizeweltmeister von 2023, etwas Besonderes. Die Favoriten USA, Kanada, Schweden sowie Finnland werden wohl ausschließlich mit NHL-Profis antreten.

Man müsse "mal schauen und abwarten, was für ein Team auf die Beine gestellt wird", sagte Peterka: "Natürlich wissen wir auch, mit welchen Kadern die anderen Nationen auflaufen. Deshalb, glaube ich, sollten wir einfach von Spiel zu Spiel denken und schauen, was drin ist", sagte Peterka. Bis zum 31. Dezember müssen die 25-köpfigen Olympia-Kader nominiert werden.