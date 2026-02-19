"Er ist noch nicht draußen": Kanada hofft auf Kapitän Crosby

Gold-Favorit Kanada hofft im Halbfinale des olympischen Eishockey-Turniers auf den Einsatz von Kapitän Sidney Crosby (38). Der Altstar der Pittsburgh Penguins hatte sich beim 4:3 nach Verlängerung im Viertelfinale gegen Tschechien im Mitteldrittel verletzt und war nicht mehr aufs Eis zurückgekehrt. Am Freitag (16.40 Uhr) trifft Kanada auf Finnland, im zweiten Halbfinale (21.10 Uhr/ZDF und Eurosport) stehen sich die USA und Deutschland-Bezwinger Slowakei gegenüber.

"Sid ist auf keinen Fall draußen", sagte Kanadas Coach Jon Cooper am Donnerstag: "Wir werden niemanden gefährden, aber wenn er spielen kann, dann wird er spielen. In 24 Stunden wissen wir mehr. Er ist noch nicht endgültig draußen."

Sollte Crosby, Olympiasieger von 2010 und 2014, ausfallen, könnte Connor McDavid (29) dessen Rolle übernehmen. Der Teamkollege von Leon Draisaitl bei den Edmonton Oilers schwärmte von Crosbys Qualitäten. "Jeder hier beobachtet ihn und lernt von ihm", sagte McDavid, meinte allerdings auch: "Jeder in dieser Kabine ist eine Führungsfigur (in seinem NHL-Team)." Ein Ausfall wäre daher "kein Problem".

Für Kanada geht es um das 15. Gold der Olympia-Geschichte, in Mailand überzeugten die NHL-Stars um McDavid, der in vier Spielen bereits elf Scorerpunkte gesammelt hat. Gegen Tschechien drohte dennoch das Aus. Nach einem irregulären Tor - bei den Tschechen standen sechs Spieler auf dem Eis - lagen die Kanadier kurz vor Schluss mit 2:3 zurück.

Coach Cooper lobte seine Spieler. "Man kann sie in die verrücktesten und dramatischsten Situationen bringen, und sie bestehen die Prüfung immer wieder", sagte er: "Es kommt darauf an, wie man einen Ausweg findet, und diese Jungs haben einen gefunden."