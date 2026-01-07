Stützle über Draisaitl-Faktor: "Werden alle von ihm lernen"

Tim Stützle setzt bei den Olympischen Winterspielen auch auf den Faktor Leon Draisaitl in der deutschen Eishockey-Nationalmannschaft. "Leon ist ein außergewöhnlicher Spieler. Es wird für alle cool sein, mit jemandem wie Leon in einer Mannschaft zu spielen", sagte der NHL-Star der Ottawa Senators über den Weltklasse-Stürmer im Interview mit der Sport Bild: "Alle werden von ihm lernen."

Erstmals seit 2014 werden die Spieler aus der besten Liga der Welt wieder bei Olympia auflaufen. Für Stützle und Draisaitl sind es die ersten Spiele

Eine Medaille wie Silber in Pyeongchang 2018 hält der Viersener Stützle für möglich. "Wenn man sich die Kader der anderen anschaut, wird es extrem schwer, an Schweden, Finnland, USA und Kanada heranzukommen", sagte Stützle zwar, bei so kurzen Turnieren gehe es aber "darum, wie schnell man zusammenfindet. Wir kommen nicht über das Spielerische, sondern über die harte Arbeit. Das müssen wir so schnell wie möglich verstehen. Dann würde ich nichts ausschließen", erklärte der Angreifer.