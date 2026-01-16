Zum dritten Mal: DEL-Schiri Schrader für Olympia nominiert

Der deutsche Schiedsrichter André Schrader ist vom Eishockey-Weltverband IIHF zum dritten Mal für Olympische Spiele nominiert worden. Nach 2014 und 2022 ist der 36-Jährige nun auch in Mailand und Cortina dabei.

Schrader absolvierte erfolgreich die "Road to Milano", das Aufnahmeprogramm der IIHF, und wurde als einer von 13 Schieds- und Linienrichtern für Olympia auserkoren.

"Wie für jeden Spieler ist es auch für uns Schiedsrichter das höchste Ziel, an Olympischen Spielen teilnehmen zu dürfen. Dass mir diese Ehre nun bereits zum dritten Mal zuteil wird, macht mich außerordentlich stolz", sagte Schrader. Seit 2016 leitete der Bochumer 578 Partien in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) und war davor schon lange als Linienrichter aktiv.