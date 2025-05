Eishockey-WM: USA nach Jahrzehnten wieder im Finale

Die US-amerikanische Eishockey-Nationalmannschaft steht zum ersten Mal seit mehreren Jahrzehnten im Finale einer Eishockey-Weltmeisterschaft. Das Team von Headcoach Ryan Warsofsky feierte in Stockholm einen souveränen 6:2 (2:0, 2:0, 2:2)-Sieg gegen Gastgeber Schweden.

Letztmals WM-Gold gewannen die USA 1960, vor 65 Jahren wurde die WM im Rahmen der Olympischen Winterspiele in Squaw Valley ausgetragen. Seitdem wurden die Vereinigten Staaten siebenmal Dritter - zuletzt 2021. Unabhängig von Olympia kämpften die USA zuletzt vor 75 Jahren, 1950 in London, in einem Endspiel um WM-Gold.

Brady Skjei (7.) und Cutter Gauthier (18.) brachten die US-Amerikaner im ersten Drittel in Führung, anschließend erhöhten Conor Garland (32.) und Michael Eyssimont (37.). Im letzten Durchgang kamen die Schweden dank William Nylander (47.) und Elias Lindholm (48.) noch einmal heran. Jackson LaCombe (52.) und Shane Pinto (56.) machten Schwedens letzte Hoffnungen auf ein Comeback aber zunichte.

Am Abend (18.20 Uhr/ProSieben) spielt der zweite Gastgeber Dänemark, der im Viertelfinale überraschend Rekordweltmeister Kanada ausgeschaltet hatte, gegen die Schweiz um das zweite Endspiel-Ticket.