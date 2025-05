Grubauer fit - Niederberger gegen Tschechien im Tor

NHL-Torwart Philipp Grubauer steht der deutschen Eishockey-Nationalmannschaft bei der WM in Schweden und Dänemark nach seiner kuriosen Aus- und Einwechslung beim 3:6 gegen die USA weiter zur Verfügung. "Tip top, alles in Ordnung", sagte Bundestrainer Harold Kreis am Sonntag nach dem Training, "er ist spielbereit."