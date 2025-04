"Muss das Ziel sein": DEB-Team will wieder ins WM-Viertelfinale

Eishockey-Bundestrainer Harold Kreis erwartet bei der anstehenden Weltmeisterschaft in Schweden und Dänemark mindestens den Einzug ins Viertelfinale. "Das muss unser Ziel sein", sagte der 66-Jährige in der Medienrunde des übertragenden TV-Senders ProSieben "ran Eishockey - WM 2025" am Dienstag. Anschließend stelle sich die "Frage der Tagesform".

Seit 2019 hat Deutschland immer das Viertelfinale erreicht. Bei der vergangenen WM war dort gegen die Schweiz Schluss. Im Jahr zuvor hatte die Auswahl des Deutschen Eishockey-Bunds (DEB) nach Siegen über die Schweizer und die USA das Endspiel erreicht.

Ab dem Viertelfinale kommen die "Big Games", sagte Kreis: "Wir setzen alles daran, uns in diese Position zu bringen."

Deutschland startet am 10. Mai in Herning gegen Ungarn in die WM. Vorher steht am Sonntag (17 Uhr/MagentaSport) noch die Generalprobe gegen die USA in Düsseldorf an.