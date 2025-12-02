2. Bundesliga: Allofs hört 2026 bei Fortuna auf

Vereinsikone Klaus Allofs bleibt erst einmal Sportvorstand beim angeschlagenen Fußball-Zweitligisten Fortuna Düsseldorf - seinen am 30. Juni 2026 auslaufenden Vertrag wird der 68-Jährige aber nicht verlängern. Allofs stehe für eine weitere Amtsperiode "nicht mehr zur Verfügung", teilte der Klub nach einem Gespräch zwischen Allofs und der Aufsichtsratsspitze am Dienstagabend mit.

"Fortuna steht vor wichtigen Weichenstellungen für die Zukunft. Deshalb sehe ich es als meine Pflicht an, Klarheit zu schaffen", sagte Allofs, Vorstand Sport und Kommunikation bei der Fortuna. Der frühere Nationalspieler war angesichts der sportlichen Talfahrt zuletzt in die Kritik geraten. Es war bereits über eine sofortige Ablösung spekuliert worden.

"Klaus Allofs hat in den letzten Jahren die Transfererlöse, die Nachwuchsförderung und die sportlichen Strukturen unseres Vereins auf eine neue Ebene geführt. Für diese hervorragende Arbeit sind wir Klaus sehr dankbar. Leider haben wir aktuell eine negative Entwicklung und respektieren seine Entscheidung", betonte Düsseldorfs Aufsichtsratschef Björn Borgerding und fügte an: "Wir sind mitten im Prozess, die Weichen für unsere sportliche Führung neu zu stellen."