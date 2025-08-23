2. Liga: Düsseldorf siegt in Paderborn

Für Fortuna Düsseldorf hat die Zweitliga-Saison so richtig begonnen. Nach zwei bitteren Auftaktniederlagen gewann der selbsternannte Aufstiegskandidat am Samstag beim SC Paderborn in 80-minütiger Überzahl mit 2:1 (2:0). Der neue Stürmer Cedric Itten (35.) traf zum dritten Mal im vierten Pflichtspiel, der frühere Paderborner Florent Muslija erzielte das zweite Tor (42.). Nick Bätzner (84.) brachte den Gastgebern noch einmal Hoffnung.

Einen Tag nach dem Verkauf des Stamm-Innenverteidigers Jamil Siebert an US Lecce (sechs Millionen Euro) begann das Spiel für die Fortuna fast ideal. SCP-Profi Tjark Scheller hielt Itten als letzter Mann fest und sah dafür nach Videobeweis die Rote Karte (12.). Muslija schoss den folgenden Freistoß an den Pfosten.

Denn aber hatten die Düsseldorfer Probleme, aus ihrer Überzahl heraus Dominanz zu entwickeln. Raphael Obermair hatte stattdessen mit einem Fernschuss die erste Großchance für Paderborn (20.), das vier Punkte auf dem Konto hat. Die Fortuna jedoch traf danach im Doppelpack: Itten rutschte zunächst in eine Flanke von Valgeir Lunddal, die SCP-Abwehr sah nur zu. Muslija schoss volley aus zehn Metern mit rechts ein.

Die Düsseldorfer wollten den Vorspung danach zu sehr verwalten, der vom 1. FC Köln umworbene Obermair (53./56.) und Stefano Marino (77.) vergaben weitere gute Gelegenheiten für die Gastgeber. Florian Kastenmeier parierte hervorragend.