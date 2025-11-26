90 Millionen frisches Geld: Zwei Schalke-Anleihen zurückgezahlt

Fußball-Zweitligist Schalke 04 hat sich durch den Emissionserlös seiner neuen Unternehmensanleihe in Höhe von 90 Millionen Euro wie angekündigt finanziellen Spielraum verschafft. Mit Teilen des frischen Geldes zahlen die Königsblauen nach eigenen Angaben bis Jahresende vorzeitig zwei frühere Anleihen inklusive Zinsen vollständig zurück.

Die frühzeitige Refinanzierung der beiden Anleihen sei "ein weiterer wichtiger Schritt in unserem konsequenten Bestreben, unsere Planungen langfristig und nachhaltig auszurichten und damit die finanzielle Handlungsfähigkeit des Klubs zu stärken", sagte Schalkes Finanzvorständin Christina Rühl-Hamers und sprach zudem von "erhöhter Planungssicherheit".