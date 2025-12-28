Anfang bleibt Fortuna-Trainer

Markus Anfang soll des kriselnden Fußball-Zweitligisten Fortuna Düsseldorf vor dem Abstieg retten. Die weitere Zusammenarbeit mit dem Trainer verkündete der neue Sportvorstand Sven Mislintat am Sonntag. "Die Leistungen der letzten Spiele, die Arbeit von Markus Anfang auf und neben dem Trainingsplatz und die Gespräche haben gezeigt, dass wir gemeinsam auf dem richtigen Weg sind, um aus der schwierigen Phase wieder rauszukommen", sagte Mislintat.

Anfang (51) hatte den Trainerposten bei den Rheinländern erst im Oktober als Nachfolger von Daniel Thioune übernommen. Trotz eines Sieges gegen die SpVgg Greuther Fürth vor der Winterpause (2:1) überwintern die Düsseldorfer auf Relegationsplatz 16. Mislintat hatte im Dezember die Nachfolge von Klaus Allofs angetreten. Die Trainerfrage hatte der neue starke Mann zunächst unbeantwortet gelassen.