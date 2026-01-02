Auf Leihbasis: Dresden holt Sterner, Keller und Wagner

Fußball-Zweitligist Dynamo Dresden hat Abwehrspieler Jonas Sterner zurückgeholt. Wie der Verein am Freitag mitteilte, kommt der 23-Jährige auf Leihbasis bis Saisonende vom Ligakonkurrenten Hannover 96 zur SGD. In der Saison 2024/25 war Sterner bereits von Holstein Kiel an die Dresdner ausgeliehen worden und hatte mit zwei Toren und acht Vorlagen in 32 Spielen in der 3. Liga zum Aufstieg beigetragen.

In Thomas Keller und Robert Wagner kommen zwei weitere Leihspieler für die Rückrunde nach Dresden. Innenverteidiger Keller absolvierte für den 1. FC Heidenheim bislang zwölf Bundesliga- und 26 Zweitligaspiele. Wagner steht beim SC Freiburg unter Vertrag, der 22-Jährige kam in der Hinrunde aber für Holstein Kiel zum Einsatz. Die Leihe des Mittelfeldspielers, der bislang insgesamt 22 Mal für die deutschen U-Nationalmannschaften auflief, wurde dort aber vorzeitig beendet. Für Wagner stehen bisher 16 Spiele in der Bundesliga sowie 45 Partien im Unterhaus zu Buche.