Auf Leihbasis: Dresden holt Sterner und Keller

Fußball-Zweitligist Dynamo Dresden hat Abwehrspieler Jonas Sterner zurückgeholt. Wie der Verein am Freitag mitteilte, kommt der 23-Jährige auf Leihbasis bis Saisonende vom Ligakonkurrenten Hannover 96 zur SGD. In der Saison 2024/25 war Sterner bereits von Holstein Kiel an die Dresdner ausgeliehen worden und hatte mit zwei Toren und acht Vorlagen in 32 Spielen in der 3. Liga zum Aufstieg beigetragen.

Für Hannover kommt der Verteidiger in dieser Saison auf bislang einen Einsatz. Zuvor hatte er für Kiel bereits 36 Spiele in der 2. Bundesliga absolviert. Sterner sei "auf der rechten Außenbahn flexibel einsetzbar und kann sowohl offensiv als auch defensiv seine Stärken einbringen", sagte Sport-Geschäftsführer Sören Gonther.

In Thomas Keller kommt ein weiterer Leihspieler für die Rückrunde nach Dresden. Der Innenverteidiger absolvierte für den 1. FC Heidenheim bislang zwölf Bundesliga- und 26 Zweitligaspiele. In der Conference League bestritt der 26-Jährige zudem zwei Partien, in denen ihm ein Tor gelang. Keller werde mit seiner Erfahrung, "seinem Charakter und seiner Spielweise in der Rückrunde eine Verstärkung für unseren Defensivverbund sein", erklärte Gonther.