Auswärtsserie beendet: Fortuna besteht beim FCN

Fortuna Düsseldorf hat in der 2. Fußball-Bundesliga seine schwarze Auswärtsserie beendet und den nächsten wichtigen Erfolg im Abstiegskampf gefeiert. Nach nur einem Punkt aus den vergangenen sieben Auswärtsspielen gewann die Mannschaft von Trainer Markus Anfang beim 1. FC Nürnberg mit 1:0 (0:0) und holte erstmals seit September drei Zähler in der Fremde. Nach dem zweiten Sieg in Folge hat die Fortuna vorerst sechs Punkte Vorsprung auf den Relegationsrang.

Shinta Appelkamp (53.) traf für die Düsseldorfer, die in der Tabelle an Nürnberg vorbeizogen. Für das Team von Trainer Miroslav Klose, das mit 30 Zählern einen Punkt weniger auf dem Konto hat als die Fortuna, endete nach acht Heimspielen ohne Niederlage eine starke Serie vor den eigenen Fans.

Nachdem Kapitän und Abwehrchef Fabio Gruber nach nur sieben Minuten verletzt ausgewechselt worden war, kam der Club nur schleppend in die Partie. Düsseldorf übernahm die Kontrolle, nach der besten Chance der ersten Halbzeit durch Satoshi Tanaka (25.) wurden aber auch die Gastgeber wieder aktiver. Große Torchancen blieben jedoch auf beiden Seiten Mangelware.

Erst nach der Pause erhöhte der FCN die Schlagzahl - und kassierte dann doch den Gegentreffer. Appelkamp vollendete einen Abpraller aus kurzer Distanz und an zwei Nürnbergern vorbei in den linken Winkel. Nürnberg bäumte sich noch einmal auf, wurde aber zu selten gefährlich.