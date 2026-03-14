Bei Kornetka-Debüt: Braunschweig gelingt Befreiungsschlag

Eintracht Braunschweig hat in der 2. Fußball-Bundesliga beim Debüt des neuen Trainers Lars Kornetka den erhofften Befreiungsschlag im Abstiegskampf gefeiert. Vier Tage nach der Trennung von Heiner Backhaus gewann Braunschweig mit 1:0 (0:0) gegen Fortuna Düsseldorf und holte nach fünf Spielen ohne Sieg in Serie erstmals wieder einen Dreier.

"Ich bin sehr stolz darauf, wie die Jungs das heute gemacht haben, daran wollen wir anknüpfen", sagte Kornetka nach der Partie bei Sky: "Wir haben es richtig gut gemacht. Wir wussten, dass es ein schweres Spiel wird, es geht um viel. Wir haben immer wieder unsere Momente bekommen."

Robin Heußer (62.) erzielte den entscheidenden Treffer für die Eintracht, die sich im Tabellenkeller etwas Luft verschaffte. Düsseldorf musste dagegen nach nur einer Niederlage aus den vergangenen sechs Spielen mal wieder einen Rückschlag hinnehmen.

Kornetka, der parallel zu seinem neuen Job in Braunschweig bis nach der WM im Sommer auch Co-Trainer von Ralf Rangnick bei der österreichischen Nationalmannschaft bleibt, hatte in der ersten Halbzeit eine intensive Partie gesehen. Beide Teams gingen mit viel Einsatz zu Werke, erarbeiteten sich aber kaum klare Torchancen - der vermeintliche Führungstreffer der stark ersatzgeschwächten Fortuna durch Marin Ljubicic (13.) wurde wegen einer knappen Abseitsposition zurückgenommen.

Auch nach der Pause blieb das Spiel zunächst ausgeglichen. Nach dem Führungstreffer durch Heußer übernahm Braunschweig jedoch endgültig die Kontrolle und drückte auf das zweite Tor, Düsseldorf trat offensiv kaum noch in Erscheinung.