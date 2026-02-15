Bielefeld holt wichtigen Dreier im Abstiegskampf

Arminia Bielefeld hat einen wichtigen Dreier im Kampf gegen den Abstieg aus der 2. Fußball-Bundesliga eingefahren. Der Aufsteiger gewann am 22. Spieltag 2:0 (1:0) beim direkten Konkurrenten 1. FC Magdeburg. Maximilian Bauer (32.) und Benjamin Boakye (88.) trafen für den DFB-Pokalfinalisten des Vorjahres. Für Magdeburg bleibt die Lage im Tabellenkeller brenzlig.

Die Arminia sorgte bereits in der 3. Minute für ein erstes Highlight. Stefano Russo traf von der Strafraumgrenze die Latte. Auf der Gegenseite sorgte Mateusz Zukowski für Gefahr (10.). Viel mehr war in den ersten 25 Minuten allerdings nicht geboten. Danach erhöhten die Bielefelder die Schlagzahl. Zunächst nutzte Mael Corboz eine Großchance nicht (30.), dann traf Bauer per Kopf nach einer Ecke.

Auch zu Beginn des zweiten Durchgangs waren die Gäste aktiver. Die beste Möglichkeit hatte aber der FCM. Baris Atik traf per Freistoß die Latte (57.). Zehn Minuten später hatte Winter-Neuzugang Richmond Tachie den Ausgleich auf dem Fuß. Statdessen schloss Boakye kurz vor Schluss einen Konter ab.