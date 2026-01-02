Bielefeld: Telalovic kommt per Leihe aus Nürnberg

Fußball-Zweitligist Arminia Bielefeld hat sich für die Rückrunde die Dienste von Stürmer Semir Telalovic gesichert. Wie die Ostwestfalen am Freitag bekannt gaben, kommt der 26-Jährige per Leihe bis Saisonende vom Ligakonkurrenten 1. FC Nürnberg und wird am Freitag erstmals am Mannschaftstraining teilnehmen.

"Er ist dynamisch, zielstrebig und flexibel einsetzbar. Seine Torgefahr hat er in der 2. Bundesliga bereits unter Beweis gestellt", sagte Bielefelds Sport-Geschäftsführer Michael Mutzel.

Telalovic war im vergangenen Sommer vom SSV Ulm nach Nürnberg gewechselt, konnte dort aber nicht an die starke Vorsaison anknüpfen und kam unter Trainer Miroslav Klose nicht über die Jokerrolle hinaus. In neun Pflichtspiel-Einsätzen gelang dem gebürtigen Ehinger lediglich ein Treffer im DFB-Pokal.